大陸男星張翰演出過不少經典作品《杉杉來了》、 《一起來看流星雨》、《溫暖的弦》等等，也合作過許多女神級演員，未料主演的新劇《東八區的先生們》近日傳出對女主角伸出鹹豬手，及被質疑刻意將腳卡在女方雙腿之間，而引來許多批評與罵聲。近日播出的劇情誇張到網友怒噴「把觀眾當傻子」，紛紛要求停播。

張翰在新劇《東八區的先生們》除了擔綱新劇主演，也兼任製作人及編劇，但在前幾天，才因為「扯女主角內衣」、「手抓女主角胸口」，大家也看出女主角恐懼的表情與僵硬的肢體，這些橋段引起軒然大波，豈料14日的播出的畫面中，只見到新郎搭著自動駕駛的禮車入場，結果車子突然失去控制，新郎遭噴飛到車外，滾了一圈後剛好跪倒在新娘面前，引起賓客一陣讚嘆。

另外，在之前劇中有一幕，是張翰抱起王曉晨走向臥室，將她放在床上後，隨後脫自己外套再解女方扣子，再直接壓在女方身上，其中男方的腳還放在女方跨下，親吻時還不斷的發出聲音，讓觀眾看臉紅心跳，也引發爭議「那條腿是在幹什麼」。

這誇張劇情讓網友搖頭直說：「離譜」、「好尷尬」，「這確定是2022年的電視劇嗎」、「不是10年前拍的嗎」、「他不會覺得自己很有才華吧」、「把觀眾當傻子是吧！用腳寫出來的劇本吧」、「糟出天際了」

此劇得到負面評價其實不少，在豆瓣迎來2.4差評，各家評論紛紛點出《東八區的先生們》為何如此令人嫌棄，主要被批評的點在於太過油膩和尷尬，以及過分冒犯女性的劇情。身為製作人、編劇以及主要演員的張翰，始終跳脫不出「霸道總裁」的人設，在台詞上主要男演員們所說的：「高檔小區才好下手」、「女人出門在外應該注意分寸」、「瘦的好看，胖的好用」已經踩到觀眾的底線，紛紛要求下架與停播。