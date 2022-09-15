電信業無意外今年將回到三雄格局，台灣大(3045)、遠傳(4904)分別併下台灣之星、亞太電(3682)，屆時電信業將會出現頻譜超標問題，老大哥中華電(2412)眼見合併後對手在用戶、頻譜上步步逼近，董事長謝繼茂罕見大分貝喊話，主張頻寬超標達最小釋照單位(10MHz)者應繳回，並重新釋出，台灣大昨晚重砲回擊，「單一業者不應越俎代庖」，遠傳則回應，「相信主管機關會維持法規的安定性」。其實，台灣大會對中華電此說大動作反彈不難理解，畢竟不論是台灣大或是遠傳，在合議併購談判時，頻譜的條件絕對也是考量的重點，攸關併購金額，倘若未來頻譜必須繳回，則勢必打亂原先布局。

中華電董事長謝繼茂主張，雖然無線電頻率使用管理辦法第12條第4項第2款有合併等市場因素變化的「例外」排除條款，但基於依法行政原則、信賴保護原則，此例外適用必須建立在不違反立法目的的基礎上。但目前看來，台灣大低頻超標10MHz，明顯有關鍵頻率資源過度集中、不利市場有效競爭的情況，不具備排除適用1/3上限的理由與具體客觀證據。

台灣大不甘回擊，未來合併後的三家業者之頻率均超過1/3，中華也不例外，當市場家數從5變3，剩下的3家業者本來就會有超頻1/3問題；再者，全台灣2千9百萬4G/5G行動寬頻用戶皆共同使用有限的頻譜資源，若3大電信皆因超限1/3而均繳回頻率將問題丟回主管機關，導致全台用戶服務品質立即下降，且頻譜繳回再規劃重新公告釋出辦理拍賣等程序，曠日廢時，頻譜閒置，進而導致原台灣之星、原亞太電及中華電信自身用戶之利益，在頻譜繳回重新拍賣過程中，遭受通訊品質及服務嚴重侵害，實為不智。

台灣大更直言，頻率資源之治理，為主管機關之權責，「單一業者不應越俎代庖」，繳回頻率將牽動國庫收入的減少，民眾通訊品質的下降，將珍貴的頻率資源閒置不利頻率使用效率等諸多負面影響，依法應由主管機關來裁決。

台灣大強調，理解中華電希望依據拍賣當時之競標賽局遊戲規則，惟在競標完成後，頻率使用之規範與治理，應回歸電信管理法授權之無線電頻率使用管理辦法為準，甚至喊話，「期望老大哥高瞻遠矚，扮演引領台灣電信業重返光榮的龍頭角色」。

遠傳則認為，相信主管機關會維持法規的安定性、維護市場公平競爭，讓消費者成為最大贏家。遠傳也同意現階段並不宜開特例讓特定業者持有超出上限的頻寬，尤其是1G以下頻段。另外，依公司原來對相關法規的認知，遠傳與亞太電合併後並無超標問題，但若主管機關有不同的認定，公司定會尊重且同意繳回超標之頻率；也期待主管機關對有超標的合併案採做相同的繳回處理。