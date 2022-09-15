邑昇(5291)搶攻e-bike市場，於今年歐洲最大EuroBike自行車展上推出三款車型，正式進軍歐洲市場，為營運再添動能，儘管受總經局勢不穩、消費力道下滑等影響，邑昇預期下半年營收將較上半年下滑一些，但維持明年營運審慎樂觀看法。

主打利基市場，以少量多樣客製化PCB事業起家的邑昇實業，近年來持續展開多角化經營政策，透過自有品牌「DOSUN」切入LED自行車燈市場，2019年起開始投入e-bike電動輔助自行車研發，先獨立開發出經典款CT150，今年再推出e-cargo貨車款CG135、e-Road公路車款RT100，三款車型在7月份德國EuroBike自行車展正式亮相，成為邑昇進攻歐洲市場的重要里程碑。

邑昇表示，由於疫情改變人的通勤習慣，加上全球對碳排要求日益嚴格，使得歐美各國對電動自行車的需求不斷擴大，根據研究機構UBS Evidence Lab預估，歐洲電動自行車市場未來三年年複合成長率高達20%到30%，總量可望突破千萬台，三款車型分別主打不同的需求市場，經典款CT150主打征服蜿蜒山路，大容量隱藏式電池續航力可達150公里，中置電機系統平穩順暢不暴衝，5段電力輔助設計輕鬆上武嶺，自去年第四季起陸續出貨，不僅成為車友間口耳相傳高性價比之最佳選擇，亦開始貢獻營收，包含PCB與LED自行車燈事業，共同繳出8月營收1.3億元，累計前8月合併營收為10.78億元，年增3.53%。

就兩款新車來看，e-cargo貨車款CG135為邑昇一貫走高利基市場核心精神的代表之作，以貨物採運及戶外旅遊露營需求為目標，主攻海外市場，前後貨架可分別載重15與25公斤，採用Samsung18650 630Wh高電容電池，續航135公里，前大後小輪胎規劃利於馬達輸出與穩定重心，短尾設計不減少置物空間反而降低騎乘拖曳感，高續航力、高穩定性、高置物空間、高彈性選擇配件、高CP值，DOSUN CG135五高特性為市場上最具優勢之e-cargo。

邑昇亦推出e-Road公路車款RT100，電池體積小，重量更輕，卻不影響平路續航力，採用輕量化鋁合金車架，含電池總重約16公斤，下彎式握把更添騎乘駕馭與競速快感，台灣市場於9月12日正式訂購開賣；由於邑昇具電子製造業背景，較傳統車廠更具馬達、電池、儀表板三電系統整合優勢，將與既有經銷合作夥伴共同努力開創歐洲市場，由於邑昇已具備完整ESG白皮書，是歐盟國家客戶首要看重的指標之一，樂觀明後年開始發酵。

邑昇表示，e-bike所有車款將全由台灣在地生產製造，前三批次上千輛e-bike，均與台灣自行車廠合作組裝，未來亦不排除與在地廠商有更進一步的策略合作，或是自行購地建造自有組裝產線，待訂單穩定挹注後，將成為邑昇集團營運的第三隻腳。