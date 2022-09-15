半導體測試設備供應商愛德萬測試（Advantest）宣布推出線上平台ACS Solution Store，客戶可輕鬆瀏覽並便利取得即時數據基礎建設解決方案與軟體應用，盼透過此創新開發介面提供客戶提高良率、品質、設備效能又有助縮短產品上市時間的解決方案。

愛德萬測試表示，ACS Solution Store提供即時數據基礎建設，協助第三方數據分析業者與客戶共同開發資料分析應用方案，為測試設備商提供一個安全、可信任的資料平台先驅，方便客戶體驗經愛德萬測試認證的解決方案一站式的服務。

ACS Solution Store結合多種功能，可於線上瀏覽各項ACS解決方案目錄，並了解如何協助客戶善用即時數據分析進行生產控制，進而優化半導體製程投資報酬率（ROI）。透過ACS數據基礎建設亦能執行自動軟體分發，確保程式能簡單、安全又可靠的部署於測試設備中。

愛德萬測試表示，ACS Solution Store具備目的導向、功能優化且完美融合、簡單便利、豐富多元等4大特色優勢。平台提供的應用程式均來自ACS及策略夥伴，且經愛德萬測試嚴謹認證，無論品質、安全性或在愛德萬測試設備上的功能都獲得萬全保障。

而ACS Solution Store為一站式測試解決方案入口網站，提供量身打造的解決方案提升良率、增進品質、促進整體設備效率（OEE）並縮短產品上市時間，且開放式解決方案平台歡迎第三方開發商與客戶，研發基於ACS即時資料基礎建設的資料分析解決方案。

愛德萬測試推動ACS作為企業宏觀策略（Grand Design Strategy）的一環，藉由強化邊緣與雲端基礎建設服務、資料分析與人工智慧／機器學習解決方案，盼能幫助客戶實現由資料驅動決策的工作流程。

愛德萬測試副總裁暨ACS總經理張立翰表示，ACS Solution Store為愛德萬測試進入大數據分析的新里程碑，提供一個從邊緣運算到大數據應用等系統化、安全性及穩定性的架構，更快幫助參與ACS價值鏈的各方皆能收獲豐碩的商業成果。