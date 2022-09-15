數位部產業署為協助半導體產業提升資安韌性，14日攜手國際半導體產業協會（SEMI）、半導體產業公協會及業者，舉行「半導體設備資安推動誓師大會」，發表半導體產線設備資安標準SEMI E187推動成果，未來將與產業共同推動設備資安標準與供應鏈安全。

數位部產業署長呂正華表示，政府結合產官學研能量共同推動SEMI E187，就4大面向推動作業系統規範、網安、端點防護、資安監控等，並持續建立實務指引，協助業者了解標準內涵，並推廣台灣國產資安解決方案，加快產業標準落實及資安產業成長。

台灣半導體產業在全球供應鏈中扮演重要角色，面對國際大廠要求供應商在資安方面必須積極作為，SEMI E187標準在1月推出後，即獲半導體製造商、設備供應商、資安廠商等各方關注。

對此，數位部產業署於2022國際半導體展（SEMICON Taiwan）設置「資安主題館」，匯集國內18家具自主研發能量的資安廠商，透過攤位展示、產業分享及資安小聚等方式，推廣符合SEMI E187的資安解決方案，提升供應鏈資安能量、爭取國際大廠訂單。

半導體設備為高科技製造領域中的資安防護第一道門戶，SEMI E187資安標準的制定，為建構可信賴供應鏈生態體系邁出成功的第一步，讓半導體產線設備的資安防護設計有標準可循，需求方在採購時也能訂出清楚明確的資安要求。

數位部產業署表示，未來將持續與國際半導體產業協會、半導體製造與設備業者、資安業者合作，協助業者落實國際標準並推動認驗證機制，實現半導體與資安產業雙贏局面，為資安產業創造藍海新市場。