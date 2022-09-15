中國國家主席習近平乘專機當地時間14日晚間，抵達撒馬爾罕，國是訪問烏茲別克共和國並將出席上海合作組織成員國元首理事會第二十二次會議。習近平表示，中烏全面戰略夥伴關係發展駛入快車道，不僅造福兩國人民，也有力促進了地區和平穩定和繁榮發展。

烏茲別克斯坦總統米爾濟約耶夫、總理阿里波夫、外長諾羅夫、撒馬爾罕州州長圖爾濟莫夫等高級官員在機場迎接。

米爾濟約耶夫在機場為習近平舉行盛大歡迎儀式。近百面中烏兩國國旗迎風飄揚，百米長毯兩側。兩國元首登上烏茲別克民族特色觀禮台。烏茲別克傳統長喇叭樂器奏響迎賓號，當地青年身著民族服裝，載歌載舞迎客。

習近平發表書面講話，代表中國政府和中國人民向烏茲別克政府和人民致以誠摯問候和良好祝願。習近平指出，中烏兩國和兩國人民的友誼跨越千年歷史長河，不斷煥發出勃勃生機和活力。中烏全面戰略夥伴關係發展駛入快車道，不僅造福兩國人民，也有力促進了地區和平穩定和繁榮發展。

習近平稱，他將同米爾濟約耶夫總統就深化兩國合作及共同關心的國際和地區問題深入交換意見，共同擘畫中烏關係發展藍圖。期待著出席上海合作組織撒馬爾罕峰會，同各方一道弘揚「上海精神」，深化互利合作，促進本組織健康穩定發展。

米爾濟約耶夫陪同習近平穿過機場貴賓樓。電子螢幕上呈現習近平巨幅照片，同時用中烏兩種語言顯示「熱烈歡迎中華人民共和國主席習近平閣下對烏茲別克共和國進行國是訪問」。

習近平和米爾濟約耶夫在上車處道別，約定15日正式會談，就推進中烏友好深入交換意見。

丁薛祥、楊潔篪、王毅、何立峰等陪同人員同機抵達。中國駐烏茲別克斯坦大使姜岩也到機場迎接。