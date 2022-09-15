藝人曹西平出道超過40年，行事風格直率敢言，常常在臉書曬出與許多資深明星的合照，都會掀起一波回憶殺，日前他分享與已故藝人鄒美儀的合照，直呼：「看了這張照片我都哭了，很難過真的很悲傷」，讓人感到相當不捨。

曹西平曬出與已故藝人鄒美儀的合照，因為是黑白照片，看起相當有年代感，接著表示看到這張40年的舊照，情緒相當低落，甚至難過到直接落淚，曹西平回憶起兩人因為《雙星報喜》而相識，他表示鄒美儀不僅孝順善良，對每位來賓都非常客氣，尤其在那個想紅非常難的年代，還能夠常常得獎所屬不易，即便對方已經逝世多年，仍非常想念她的笑聲及高亢聲音，不禁感嘆：「美儀妳在天上好嗎？妳走的時候很年輕，走的很快走了也很多年了，不管妳走了多久，演藝圈妳還是最棒的」。

曹西平接著話鋒一轉，提及近年要稱得上「綜藝節目主持人」，必須要會唱會跳會演還要會訪問來賓，而鄒美儀在他心中完全符合資格，接著強調：「如果你們不符合這些才藝，那你們就不是真正的綜藝節目主持人，你們拿了獎都應該退回來，獎金一起退回，那個獎項不是綜藝節目主持人獎」，字句透露出目前仍有許多人不及當年標準。

如今再次看著四十年前合照的舊照片，曹西平不免難過表示：「眼淚就直接流下來」，讓網友看了為之動容，紛紛表示：「美儀姐唱歌超好聽！主持方面更是大將之風幽默風趣」、「雙星報喜是我小時候必看的綜藝節目」、「我突然想起她的笑聲很爽朗」、「一個甜美愛笑開朗的女星，那笑聲永遠留在人的心中」。