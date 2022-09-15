衝浪客關男14日晚間失蹤，新北市警察瑞芳分局協同貢寮消防分隊及海巡隊組成聯合搜救單位，經過一夜搜索，於凌晨在福隆海灘上，發現關男的遺體。（新北市警察局瑞芳分局提供／張志康新北傳真）

現場發現疑似關男遺留的衝浪板。（新北市警察局瑞芳分局提供／張志康新北傳真）

新北市警察局14日晚間接獲民眾報案，表示在貢寮區福隆東興宮前沙灘，有一部轎車旁放置拖鞋及衝浪板的蓋子，另外也有民眾在沙灘旁拾獲衝浪板，且連結的繩索已經斷裂，擔心有衝浪客沒上案。新北市警消及海巡人員經過一夜的搜索，卻在15日凌晨，於福隆龍門沙灘，發現失蹤衝浪客的遺體，確認衝浪客已遭遇不幸身亡。

新北市警察局瑞芳分局表示，警方獲報後便派遣警員到場了解，經查詢車籍資料及車內物品，確認疑似失蹤的是今年48歲的關姓男子。經查詢相關親友後得知，關男家屬都居住在國外，關男與表哥同住在台灣。

為確保關男的生命安全，瑞芳分局、新北市貢寮消防分隊及海巡人員共出動22人，在關男失蹤的福隆東興宮、福隆海水浴場周邊擴大搜索，一直到14日晚間9時30分，都沒有找到關男的蹤跡。聯合搜救單位有鑒於天色昏暗，決定暫停搜尋，待15日天亮後再行搜尋。

不過，15日凌晨3時31分左右，海巡署澳底安檢所在執行日常的巡邏勤務時，在福隆海水浴場龍門沙灘處，赫然發現關男的身形，海巡隊員上前檢視時，發現關男已經沒有了生命跡象，隨即通報消防單位，將關男送往澳底醫療救護中心急救，仍不幸宣告不治。

15日上午7時許，關男表哥趕到現場，確認死者的確是關男無誤。瑞芳分局表示，初步發現關男身上並沒有明顯外傷，已將關男大體移置基隆市立殯葬管理所，全案由瑞芳分局福隆所員警依規定製作發現人及家屬筆錄後，報請基隆地方檢察署檢察官及法醫依法相驗以釐清關男死因。