距離年底的九合一大選僅剩2個多月，候選人之間的攻防吸引民眾關注。民進黨台北市長候選人陳時中昨（14）日表示，國民黨台北市長候選人蔣萬安沒有行政經驗，應多待幾個立法院的委員會接受歷練；對此，國民黨立委賴士葆指出，陳時中自己一個委員會都沒待過，當防疫指揮官全台還死了1萬多人，「這樣歷練夠嗎？」

陳時中昨前往木柵跑行程，受訪時提到蔣萬安過去曾為國產疫苗發聲，稱實驗人數過多、獎勵不足，國產疫苗可能會在發展上受限，如今卻改口，說發展疫苗的獎勵是圖利。陳時中認為，國民黨若要培養蔣萬安，應該讓蔣在立法院多待幾個委員會，畢竟他沒有行政經驗，市民也會擔憂。

對此，蔣萬安反擊指出，陳時中先是推出馬桶影片，然後連吃滷肉飯也要盜圖，酸對方領導力與判斷力都出了問題，根本是被操控的傀儡。

賴士葆也在臉書提到，陳時中教訓蔣萬安應該要多待幾個委員會，但陳時中自己一個委員會都沒待過，「當初從牙醫因為忠心愛黨就進入了衛生署，直到防疫指揮官死了一萬多人，這樣歷練夠嗎？」