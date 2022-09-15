小編今（15）日精選5件不可不知的國內外財經大事。散裝船運價9月來漲勢驚人，海岬型船跌深反彈，隨著大陸鋼廠庫存低、官方祭出保交樓救市，逐步追加鐵礦石等原物料載運需求，海岬型船運價連日飆漲，14日最新報價單日飆漲4,025美元、漲幅高達45％，一舉漲破萬美元至12,977美元，是今年來單日最大上漲金額。巴拿馬型船日租9月來也出現連漲行情，主要是煤炭需求量增，歐洲、印度等地因應缺電危機，加緊從印尼等地採購煤炭。

【1】散裝船運價 9月漲勢驚人

散裝航運這一波上漲行情，主要由海岬型船、巴拿馬型船帶動。裕民表示，第三季是傳統海岬型船旺季，但受到大陸減少煤炭、鐵礦石採購，7、8月旺季不旺，進入9月，大陸救經濟，鋼市拐點浮現，鋼價落底後需求釋出，加上10月二十大即將召開，各地政府宣布9月底前爛尾樓全面復工，粗估大陸保交樓建案逾700件，房市、鋼市對原物料需求看增。

【2】晶圓雙雄跌跌不休 外資送暖翻多

美國消費者物價指數（CPI）年增8.3％，超出市場預期，通膨衝擊美股大跌，重擊台股14日表現，各類股一片下挫環境中，大和資本送暖最具指標性的晶圓代工雙雄，將台積電、聯電投資評等雙雙調升為「買進」與「優於大盤」，也是半導體修正波以來，首家翻多代表。

【3】00713配息年年增 19日首次季配

「元大台灣高息低波（00713）」19日將進行首次季配除息1.45元，以最新收盤價計算年化配息率逾7.2％，16日為最後買進日，想規劃季配現金流的投資人，不妨納入口袋名單。

【4】Fed下周升息4碼 機率增逾3成

美國8月通膨率居高不下讓聯準會（Fed）下周決策會議一口氣升4碼的可能性急速升高，目前利率期貨盤推估該機率已升破3成，野村證券發表最新研究報告，也喊出Fed下周就會擴大升幅至1個百分點。

【5】日銀祭出匯率檢查 日圓急升

日本央行14日實施「匯率檢查」（rate check），意思是向市場參與者詢問匯率動向，為干預外匯市場做準備。日圓對美元匯率聞訊由逼近145日圓關卡急彈逾2日圓，至美歐盤間已回升到142.66日圓。不過，分析師認為實際進場干預的可能性不高，日圓只能得到短暫支撐。