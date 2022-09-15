澎湃新聞15日報導，大陸國家知識產權局官網近日公布一份關於大陸全國政協委員黃西勤等15名委員提出〈關於加快商標法及其實施條例修改的提案〉答覆的函。答覆提到，新一輪大陸《商標法》及其實施條例修改準備工作中，將研究通過明確惡意搶註給他人造成損失的民事賠償責任等多種方式，有效規制商標惡意註冊行為，並明確商標專用權的行使邊界，研究引入惡意訴訟反賠制度。

澎湃新聞報導稱，近年來，「蹭熱點」、「傍公眾人物」、利用網紅熱詞惡意搶註商標等現象備受關註。同時，逍遙鎮胡辣湯、潼關肉夾饃、青花椒等商標維權事件登上熱搜。經持續追蹤金銀花商標案發現，具有重大權利瑕疵的金銀花商標，被用來提起訴訟索賠。近日，大陸國家知識產權局已對該商標權利予以撤銷。

在上述答覆中，知識產權局明確表示，非常贊同委員們關於加強制度設計、優化程序、強化義務和明晰權力邊界、適應技術飛速發展新形勢等意見建議，將在新一輪大陸《商標法》及其實施條例修改準備工作中予以重點關注和充分研究。

關於「在制度設計中更好地體現公共利益與私權保護的平衡」，答覆表示，新一輪大陸《商標法》及其實施條例修改準備工作中，一是加強商標領域誠信建設，強調不得以欺騙或者其他不正當手段申請或者取得商標註冊；研究明確提供虛假材料的法律責任；強化信用監管和信用懲戒。二是進一步規制商標惡意註冊，研究通過提高罰款數額、明確惡意搶註給他人造成損失的民事賠償責任、建立惡意搶註商標移轉制度、完善含地名商標禁用禁註規則等多種方式有效規制商標惡意註冊行為。三是規範權利行使，防止權利濫用，明確商標專用權的行使邊界；擬規定對於不正當行使商標專用權的，可以撤銷其註冊商標；研究引入惡意訴訟反賠制度。四是強化商標審查審理工作社會屬性，擬設置依職權撤銷初步審定公告程序。五是加強商標代理行業監督管理，明確商標代理行業准入要求，規範商標代理行為。

此外，知識產權局還針對「優化商標審查審理程序」、「強化使用義務和權力邊界」、「適應技術飛速發展新形勢」等方面進行了答覆。

如，加強互聯網環境下的商標專用權和馳名商標保護，打擊「傍名牌」「搭便車」等妨礙公平競爭的行為；支持商標品牌建設，更好服務國家、地方和產業發展；加強商標公共服務體系建設，引導和促進商標資訊有效利用；適應機構改革後政府部門職能變化，明確智慧財產權主管部門和執法部門職責義務，提升商標領域協同治理能力。

大陸國家知識產權局表示，將盡早形成大陸《商標法》及其實施條例修改草案建議稿，力爭年底前面向全社會公開徵求意見，適時向立法機關報送立法工作建議及相關材料，爭取列入第十四屆大陸全國人大常委會五年立法規畫。