台中一名已婚的林姓男子與呂姓女子在唱歌班認識後墜入情網，林男不顧妻子懷孕，三不五時就寫情書給呂女，兩人還多次發生性行為，讓元配氣得請求侵害配偶權賠償。台中地院審結，判兩人侵權屬實，應連帶賠償30萬元為合理。可上訴。

判決書指出，林妻主張與丈夫自2018年結婚，育有2子女，但偶然發現丈夫與呂女私通訊息，經詢問後，丈夫才坦承出軌，稱自己從2020年10月起與呂女交往，會到對方租屋處發生性行為，女方也會傳私密照給他。

林妻控訴，丈夫明知她懷孕，卻棄她於不顧，經常傳情書給呂女，還因無法與呂女見面而遷怒她與小孩，而呂女明知男方已有家室，仍選擇與對方交往，以上行為均嚴重破壞她的家庭幸福美滿，故依法向2人請求連帶賠償60萬元。

對此，林男坦承，的確有與呂女發生性關係，而妻子稱他對子女管教不當一事，則是因為他不堪妻子冷嘲熱諷，才做出的偶發性行為，跟侵害配偶權無關；呂女則表示，與林男在唱歌班認識，是因男方追求才交往，得知對方已婚後便有意分手，認為自己從未主動介入別人家庭。

台中地院法官勘驗證據後，認定呂女在兩人交往時就已知情男方已婚，卻仍與對方持續交往近8個月才分手，往來情形也逾越社會一般通念所能忍受的曖昧情愫，足以破壞他人間婚姻共同生活美滿，認為林妻求償有據，酌情後判2人應連帶賠償30萬元為合理。可上訴。