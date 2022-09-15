72歲知名法醫高大成經手過的案子無數，也常對時事新聞發表個人評判，他與日本籍老婆高茂美結婚超過35年，至今膝下無子。日前他上節目談到無子嗣心情，坦言如果時光倒轉自己會考慮生小孩，他和太太現在大眼瞪小眼天天對看，還忍不住擔心起若有天夫妻中其中一人罹患老人痴呆症該怎麼辦。

據知，39年前高大成到日本念病理學，因緣際會認識了在當地擔任護理師的日本女友，兩人結婚後太太跟他到台灣生活，高大成先前受訪難得露出害羞神情，笑說和妻子是做健康檢查過程中認識，太太當時知道他背景後，分享說：「我爸爸以前也在台灣（經商）欸」，兩人有了共同話題越走越近，高大成也說太太脾氣好，婚後幾乎不曾生氣。

高大成進一步表示，認為妻子是「沒有缺點的女人」，一心為另一半著想，不會擔心或碎念老公賺不賺錢，「以你高興為主」。高大成更在《震震有詞》中曾分享父親過世時得到1億多台幣遺產，但因為投資失利，導致欠了一屁股債，一個月要還給銀行的利息就要30萬台幣，但太太始終不離不棄，兩人花了10年才還清債務，更讓他對太太充滿感謝。

高大成坦言若時光倒流會決定生小孩。（圖／翻攝自 Youtube）

近日，高大成在節目中聽到其他來賓因為林清岳案件延伸而出的育兒心得，他坦言自己因為沒生小孩，沒有要不要把財產留給下一代的困擾，反倒是太太常提醒他要對自己好一點，花點錢提升生活品質沒關係，主持人問他最想做的事情是什麼？高大成坦言：「我如果真的早一點的話，我會生小孩」，坦言沒小孩的老年生活真的比較寂寞，妻子更擔心要是兩人中有人某天得了老人癡呆症的話情況會更糟，「你不認識我，我也不認識你」。