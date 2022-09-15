奧斯卡影帝李奧納多狄卡皮歐（Leonado DiCaprio），曾是全球公認的男神，私底下也是個「嫩模殺手」，現年47歲的他身邊不乏女伴，交往對象大多為年輕貌美、身材高䠷的模特兒，且年紀均不超過25歲。而日前才傳出他與剛過25歲並交往長達5年的嫩模卡蜜拉摩洛（Camila Morrone）「自然分手」，沒想到近期便傳出他與另一名超模吉吉哈蒂德（Gigi Hadid）陷入熱戀，而且甜蜜的互動皆被人拍了下來。

被封為「情場浪子」的李奧納多，過去經常被人調侃「女友都不超過25歲」，原本眾人還以為與他穩定交往5年的嫩模卡蜜拉摩洛，有可能打破「25歲魔咒」，沒想到不久後就傳出兩人已分手，有知情人士透露兩人會分手是「自然的結果」，令外界大感可惜。沒多久後，便一度傳出他的新歡是22歲、剛離婚不久的烏克蘭的女模瑪莉亞貝瑞戈娃（Maria Beregova），但隨後就被拍到其實女方的真實身分是27歲的超模吉吉哈蒂德。

根據《每日郵報》的獨家報導，李奧納多與吉吉哈蒂德上周六一同現身在紐約的一場派對中，兩人互動相當親密，李奧納多還不時地將手放在吉吉哈蒂德身上，也會在耳邊輕聲交談，看起來就像熱戀中的情侶，也讓外界相當震驚，因為吉吉哈蒂德不僅已經27歲，還在2020年剛與前一世代成員贊恩（Zayn Malik）生下一子。

但根據相關人士透露，雖然兩人現在已經開始以情侶的姿態一同出現公開場合，絲毫不介意外界眼光，但他們的關係還只停留在「約會的開放式關係」，並不急著朝下一步發展，因知情人士透露，李奧納多其實還很享受單身的狀態，因此不會急著想要「確認關係」。