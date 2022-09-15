年底雙北市選戰引發各界關注，媒體人韋安認為，民進黨台北市長候選人陳時中、新北市長候選人林佳龍都擺錯了位置，最終綠營恐怕皆贏不了，新北市甚至會「史詩級潰敗」，此說法引熱議，網友則點名民進黨台中市長候選人蔡其昌、南投縣長候選人蔡培慧，認為他們最終票數恐也不樂觀，甚至有人覺得，綠營可能會輸掉半個台灣。

韋安13日在臉書發文分析，陳時中若繼續當指揮中心指揮官，沒跑去選台北市，如今也不會跌落神壇，能繼續當抗疫英雄，在指揮官的權威身分下，那些防疫黑洞也不會被愈捅愈大；而林原本一心要選台北市，在萬不得已下才改選新北市，但心裡還是想著台北市，以致「話由心生」，常常出包。

針對當前選情，韋安認為綠營最大的問題就是，把陳時中、林佳龍「兩個人都擺錯位置」，所以最終不僅台北市贏不了，面對在各大民調橫掃冠軍的國民黨籍現任市長侯友宜，民進黨在新北市這局更會「史詩級」地潰敗。

此說法引熱議，網友湧入《中時新聞網》、《yahoo!新聞》留言：「陳時中自爆太多，但放心綠營死忠的還是很多」、「沒事！失敗了可以當院長」、「不只雙北，台中市、南投縣這兩都我看綠營也慘了」、「台中盧媽媽才是最強的，蔡其昌對上她根本呵呵」、「神力女超人超穩，民進黨派那個完全砲灰，民進黨這次台北、台中……半個台灣都要慘敗了吧」、「看好盧秀燕全國得票率第一，許淑華也很值得期待」。