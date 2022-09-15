桃園市長支持度最新網路民調(製圖/陳友齡)

年底的桃園市長選舉，有國民黨張善政、民進黨鄭運鵬、民眾黨賴香伶、無黨籍鄭寶清參戰，呈現「四腳督」局面，選戰激烈。有網路媒體的最新民調資料顯示，張善政的支持度以40.39％領先，賴香伶則成為鄭寶清參選後的最大受災戶，該民調也引發網友熱議，有人就認為「一定不會是民進黨的，桃園誰中都沒關係，還是有救」。

根據《菱傳媒》最新民調結果顯示，桃園市長候選人支持度，張善政以40.39％居冠，接下來依序為鄭運鵬38.18％、鄭寶清7.88％、賴香伶6.37％。

該民調進一步分析，如果觀察政黨支持度，鄭寶清主要票源是14.18%的中間選票；此外，他也瓜分了3.46%的民進黨選票；至於民眾黨和時代力量各有11.52%和16.67%的支持者倒向鄭寶清，顯然鄭寶清拉走最多的是賴香伶民眾黨的票。

對此，有不少網友在本網粉專相關報導底下留言，有人認為「票一樣會持續拉開」、「支持鄭寶清，所以我會票投張善政，因為如果挺抄鵬選上，鄭寶清會顏面掃地」；但也有人認為「一堆國民黨的都在為鄭寶清加油，應該吸到張善政的選票」。

該民調由《菱傳媒》委託，台大政治系張佑宗教授問卷設計、皮爾森數據負責執行。針對桃園市年滿20歲以上之網路人口，從2022年9月6日至2022年9月10日，共計進行5天，當中有效樣本為2939份。在95%信心水準下，抽樣誤差為正負1.81%以內。