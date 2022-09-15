博大(8109)自結前8月每股稅前盈餘為7.43元；博大表示，目前訂單已滿載到明年第1季，今年業績可望創下歷年新高。

博大主攻利基型產品，產品應用多元化，涵蓋工業、醫療、綠能、交通運輸、軍用、通訊電源等，由於博大產品屬少量多樣高門檻應用，整體業績未受當年全球景氣不佳影響，今年上半年工業、醫療、綠能、交通運輸、軍用、通訊電源營收占比依序為23.7%、16.6%、13.5%、16.8％、7.3%、17.1%。

受惠於新能源、鐵道交通及工業等需求強勁，博大8月合併營收達1.74億元，月增12.19%，年增23.11%，再創單月歷史新高，公司自結8月營業毛利為7841萬元，年增13.52%，單月稅前盈餘為9347萬元，年成長140.74%，單月每股稅前盈餘為1.22元；累計前8月合併營收為11.25億元，年增14.27%，營業毛利為5.11億元，年增6.79%，稅前盈餘為5.7億元，年成長82.37%，每股稅前盈餘為7.43元。

由於IC供貨已趨於正常，博大預估，今年第3季業績可望創下單季歷史新高，法人預估，博大第3季合併營收有望季增兩位數。

博大表示，第4季可望維持第3季水準，全年業績可望創下歷年新高，目前訂單已滿至明年第1季，公司已開始接明年第2季訂單，只要沒有意外變數，明年可望持續成長，樂觀看待未來營運。

在產能方面，博大現有台中及大陸無錫兩大生產據點，其中，無錫產能占比75%，台灣約占25%，台灣以高階產品及研發為主，因應客戶訂單需求，目前已投入台中新廠擴充，預計2024年第2季有望量產。