九合一選舉倒數計時！總統蔡英文及副總統賴清德今(15)日將接連赴新北市替民進黨候選人林佳龍站台，賴選在新北初登場，劍指新北市長侯友宜，為2024總統大選鋪路意味濃厚。有港媒評論認為，民進黨已將侯友宜視為2024年的主要對手，近日頻執行「滅侯目標」，現在的圍攻恐只是小菜，侯若要爭大位，屆時面對的壓力才最恐怖。

侯友宜6日接受本報專訪，被問及未來是否願扛下2024年重擔時，以「勇於承擔」回應，被認為是首度鬆口表態參選2024年總統，即便他於7日強調會好好拚2022選舉，做好自己的角色，勇於承擔市政責任，仍引來諸多議論。

林佳龍近日頻以此事批侯友宜，14日更直言，侯不論輸贏一定會選2024年總統，因為國民黨沒有比他更強的人，但年底市長選舉距黨內總統初選只有半年時間，其實是同一場戰爭，酸侯「好好在算計他的總統大位」。

港媒《中評社》分析指出，綠營近日策略是希望將侯友宜鎖在新北，並透過許多議題攻擊削弱其政治能量，因此除一再要侯承諾新北市長是否做好做滿外，還猛攻恩恩案、文化大學宿舍案等爭議，這些都是在執行「滅侯目標」，要他無法參選2024年總統。

該評論認為，由於無法接受2024年失去政權，民進黨無論是誰要接棒參選，手段都會極其猛烈，現在圍攻侯友宜恐怕只是小菜。