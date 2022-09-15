大陸央視新聞15日報導，正在奧地利首都維也納召開的國際原子能機構（機構）理事會會議當地時間14日審議伊朗核問題。中國代表、中國常駐維也納聯合國代表團首席館員王昶強調對伊施壓無助於有關未決問題的解決；呼籲各方要為伊核問題全面協議恢復履約談判創造必要條件，不要刻意誇大對伊保障監督未決問題。

王昶強調，伊核全面協議恢復履約談判已到最後關頭。各方在談判過程中均體現出致力於達成協議的建設性態度和政治意願，這為進一步通過談判解決個別遺留問題奠定了良好基礎。美方作為伊核危機的始作俑者，理應作出政治決斷，積極回應伊方合理關切，推動談判儘早達成協議。

王昶指出，能否就解決保障監督未決問題找到各方均可接受的解決辦法，直接關乎恢復履約協議能否達成。同時必須看到，有關未決問題所指向的可能核活動，即使有也都發生在幾十年前，既無緊迫性，也不具核擴散風險；而且伊朗核計畫可能的軍事層面問題已於2015年結案。因此，要將保障監督未決問題放在一個恰當的位置，不要過分誇大其嚴重性，更不能使其成為日後執行恢復履約協議的主要障礙。

王昶強調，中方注意到美國等國家剛剛就對伊保障監督未決問題發表的共同發言。事實證明，對伊施壓無助於有關未決問題的解決，也無助於緩解當前伊核局勢。中方呼籲有關各方從長遠和大局出發，為早日達成協議創造必要條件和良好氛圍。