上班族注意！上午7時55分台鐵大里-福隆間一旁的公路發生車禍，砂石車滑落邊坡撞進台鐵路線，所幸當時無列車經過，但導致大里-福隆間採單線雙向通行，列車延誤。
台鐵表示，一輛砂石車因車禍翻落鐵道邊坡，雖然並未侵入鐵路軌道路線，但為了安全，列車暫時以東線60公里速度慢行單線雙向行車，西線暫時封鎖，車禍現場已由公路交通單位處理中，台鐵工務單位派員監控，以維護列車行車安全。
有目睹民眾表示，台2線靠近石城火車站附近有砂石車墜落邊坡，可能會影響火車通行，提醒大家注意安全。
上班族注意！上午7時55分台鐵大里-福隆間一旁的公路發生車禍，砂石車滑落邊坡撞進台鐵路線，所幸當時無列車經過，但導致大里-福隆間採單線雙向通行，列車延誤。
台鐵表示，一輛砂石車因車禍翻落鐵道邊坡，雖然並未侵入鐵路軌道路線，但為了安全，列車暫時以東線60公里速度慢行單線雙向行車，西線暫時封鎖，車禍現場已由公路交通單位處理中，台鐵工務單位派員監控，以維護列車行車安全。
有目睹民眾表示，台2線靠近石城火車站附近有砂石車墜落邊坡，可能會影響火車通行，提醒大家注意安全。
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