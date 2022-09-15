穩居全國前20大知名傳直銷品牌，生麗國際集團今年邁入20周年，以「與你在衣起」的概念推出慶祝20周年紀念T恤，並攜手勵馨基金會，號召生麗會員購買T恤做公益，共計新台幣18萬元將全數捐贈予勵馨基金會，為品牌20歲生日增添美好能量。

生麗國際長期深耕社會公益，自2013年發起回饋社會關懷行動，至今累積善款已超過7100萬元，合作對象包含勵馨基金會、家扶基金會、台大兒童醫院、基督教貴格教會、桃園社會局安家食物銀行平台等，生麗集團先後獲頒總統蔡英文「愛心企業 特別感謝獎」，以及桃園市長鄭文燦的感謝狀。生麗集團致力研發最專業美容保養品及保健營養食品，其中6A高效鎖水防曬霜，更榮獲唯一2021年防曬保養品「SNQ國家品質標章」最高肯定，更在今年生麗集團獲選「國家品牌玉山獎-傑出企業」。

生麗國際已連續多年與勵馨基金會合作「多陪一里路」專案，輔導受暴婦女學習一技之長，培養工作能力再創事業第二春。繼2021、2022年情牽勵馨母親節DIY工坊公益活動，今年再以「生麗20」為主題，邀請曾與國際品牌合作的知名水彩插畫家劉竹恬為公益T恤操刀，以嶄新水彩風格重新演繹生麗集團主視覺，限量件數，甫推出便已全數售罄。響應活動的民眾紛紛表示，衣服好看又能做公益，更有人全家各買一件當親子裝。

勵馨基金會副執行長王怡雯表示，感謝愛馨企業生麗國際多年來的支持與肯定，協助更多婦女走出人生陰影，重拾笑顏面對更美好的明天。生麗國際秉持「因為感恩，讓美麗自信持續發生」的企業精神，未來將持續伸出援手，善盡企業責任，透過支持慈善社福團體，期許為世界帶來陽光的正向力量。