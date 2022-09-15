被稱為東門市場「豬肉公主」的張采婕，去年因公開支持蔡政府開放萊豬進口，遭起底曾是立委林昶佐競選團隊成員，導致網友到她臉書粉專PO文質疑賣「萊豬」，其中劉姓民眾刻意在留言區發文嗆她「胸大無腦」、PO文「誰知有無混賣萊豬」、「婊子賣肉、政府無情」，還說他「常上偵查庭，要到法院還遠著呢？」結果劉被台北地檢署依加重誹謗、公然侮辱、妨害信用罪起訴，直接送他「上法院」。

北檢先前曾起訴另名劉姓網友，認為他因在張女粉專PO文質疑張「妳賣的一定是萊豬」，涉犯加重誹謗、妨害信用罪。不過，台北地院審理後認為，張女對公共事務有影響力，應有較高忍受的義務，日前判決劉男無罪。案件可上訴。

張采婕曾於2019年短暫加入林昶佐競選團隊，2020年初離開，之後到東門市場跟家人一起賣豬肉，去年7月，張接受媒體採訪，公開支持萊豬進口，被網友發現張曾是林昶佐團隊成員，故意到她臉書PO文辱罵及嗆聲，張女提告多名網友。

檢方調查，新北市汐止區劉姓男子，去年7月5日在張女臉書專頁，於張女7月2日發表貼文「什麼是關心」留言區下方發文「證明了胸大無腦！」，還與其他網友對嗆「誰知道有沒有加上萊豬混合賣？有犯法嗎？爺想應該是沒有」、「爺常上檢察官的偵查庭，要到法院還遠著呢？」、「＃婊子賣肉、政府無情」、「＃婊子愛錢，無可誹議」。

甚至劉男還嗆張女「這是政府許可的萊豬，說妳賣...妳要截啥圖？」、「也許妳有賣政府許可瘦肉精的豬肉」、「這是在應證胸大無腦嗎？(笑到流淚圖案)。事後張女憤而提告。