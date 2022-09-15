櫃買中心通過巨有科技(8227)申請上櫃案。主辦承銷商為華南永昌綜合證券，可望於年底前掛牌上櫃。

巨有成立於1991年8月，為國內早期成立之IC設計服務公司，在ASIC(客製化晶片)設計服務產業擁有31年的經驗，專注於ASIC/SoC/IP設計的Turnkey服務，為台灣極早期之創新ASIC(客製化晶片)/SoC(系統單晶片)設計Turnkey(量產)服務廠商，提供系統單晶片與特殊積體電路設計整合及完整量產服務，更是台積電(2330)早期的IC設計服務策略聯盟夥伴。

從1991年至今，巨有科技已經為數百位的客戶成功地完成超過上千件的專案，出貨量超過上億顆IC。與許多國內外IP公司建立長期穩定的合作的關係，累積許多IP使用、整合、驗證的技術經驗，也為客戶客製化各種IP，在ASIC/SoC/IP研發技術上更不斷地追求突破與創新。隨著系統商投入ASIC開發的市場需求增加，加上AIoT、5G、電動車、CPU、高速運算、高壓應用、影像處理、工控IC、類比IC、消費性電子等各項應用對IC之需求急速增長，相關商機也持續成長中。目前的客戶來自全球各地，主要以歐洲、美國、日本、以色列、韓國、新加坡、越南、台灣和大陸等世界各地。

巨有科技以專業分工的方式與晶圓廠策略夥伴、封裝廠加持下，持續提供客戶高品質低成本的產品，並大幅提高客戶產品的價格競爭力。巨有科技近幾年與IP及EDA公司Synopsys、Siemens簽定軟體授權合約可應用到7奈米的高階最新先進製程，再加上升級引進了深次微米技術ICC2設計工具，透過在先進製程上更緊密的合作，將為終端客戶進行各種IC產品複雜的設計工作，可加速產品上市時程，提升客戶的競爭優勢，亦使巨有科技正式跨入奈米級高階先進製程技術。

目前台積電已授權巨有科技12nm、16nm製程技術，高階奈米製程所帶來的營收成長將跳躍式攀升。台積電的設計服務策略聯盟夥伴，目前主要有三家為創意(3443)、世芯-KY(3661) 、巨有科技，隨著台積電營收不斷攀高，所帶來的市場動能將強力支撐未來營收成長。

巨有科技2021年營收5.6億元較2020年營收大幅成長48.8%，EPS1.75元；2022年1~8月營收更是較去年同期營收大幅成長66.61%，2022年上半年EPS1.44元。