台日混血網紅松崎櫻葵（原名松崎敏葵）過去以「真人洋娃娃」打扮走紅，擁有驚人I罩杯的她，圈粉無數。她目前一邊帶小孩，一邊經營模特兒事業，樂於在社群平台分享生活的她，時不時會收到奇特的私訊，前(13)日，她分享一則訊息，原來是有人私訊她，詢問是否出售「聖水」，她一頭霧水，後來才驚訝地發現：「原來現在連我的尿都變得這麼值錢。」

松崎櫻透露在日前，有名網友數次私訊給松崎櫻葵，詢問：「哈囉松崎，請問有賣聖水嗎？」她起先不予回應，但眼看網友不放棄一直問，便困惑反問指的是什麼，對方才直說「聖水」就是尿，令松崎櫻葵驚愕：「要買我的尿？？？」網友則肯定表示「對的」。

松崎櫻葵收到私訊問說有沒有賣聖水。(圖/松崎櫻葵 IG)

松崎櫻葵在IG上發出限時動態，驚訝截圖寫道：「哇噻～～現在連我的尿都有粉絲搶著要買！」雖然被嚇了一跳，但她但她仍開玩笑表示：「原來現在連我的尿都變得這麼值錢，以後賣尿過日子吧？」

目前松崎櫻葵生下2胎，她透露自己上圍已經很豐滿，由原本F級升級到L級，找不到合適的內衣尺寸，讓她困擾不已，後來縮減到I罩杯，維持在這個大小。在工作方面，作為單親媽媽，無法將兒子托育，只好選擇可以同時育兒的工作，像是拍平面寫真、當音樂家教等，曾坦言有養家的經濟壓力，但非常愛孩子的她，一定會為了小孩堅強，努力把家撐起來。