民眾參觀「女子當自強」特展，感受剛柔並濟的眷村女子韌性之美。（台中市港區藝術中心提供）

用紅包取代無祖先牌位，說明當初外省家庭遷台時的匆忙。（台中市港區藝術中心提供）

台中市眷村文物館曾推出「女子當自強」特展，細膩呈現眷村女性的堅韌力量與生活記憶，深受好評。台中市政府文化局特地邀請其策展團隊，即日起至11月27日在清水眷村文化園區重新展出；透過新媒材裝置，重新詮釋與轉化台灣50、60年代眷村女子日常生活，感受剛柔並濟的眷村女子韌性之美。

台中市眷村文物館長趙佳祥說，「女子當自強是我們首次跨村展出的展覽，在老房眷舍空間氛圍，重新考量現場建築與採光設計，跳脫傳統平面設計手法，採用更多巧思來呈現與傳達女子自強的核心概念；四個房間各代表四個子主題，引領大家走入那個年代，是能跨性別且超越年代的。」

文化局指出，展覽運用不同展示手法表現多元樣貌，例如「食在滋味」展間以LED霓紅燈的韻律感表達各省料理多樣性特色，在燈光跳動視覺效果下，傳達令人懷念的味蕾共鳴；眷村年代裡編織生活經驗也以裝置手法重新呈現，眷村女性為了生活穿著傳統旗袍、手持勾針編織衣物的堅強身影。

眷村文物館團隊在幾年前採訪北屯新村原住戶的口述歷史資料，也在「追憶似水」的單元，以第一、二代長輩們口述歷史為依據；並搭配老照片與日常物品相呼應，讓大家從中感受當年離鄉背景、來到台灣的人們大大小小的生活情景，並經由這些展示重新勾勒與串聯對眷村女子不同想像與面貌。

趙佳祥指出，眷村文物館與清水眷村文化園區都是眷村舊空間活化再利用的最佳案例，不僅保留與維護眷村建築，也將眷村文化轉譯為各類的體驗活動與展覽；此次跨館合作，因地制宜重新策畫展出內容。期盼各個年齡族群大小朋友都能以有趣好玩、輕鬆自在方式，認識各個眷村空間的美好。