臉書網友留言。（圖／截自臉書）

台北市長選舉呈「三腳督」態勢，戰況激烈，民進黨候選人陳時中昨（14）日深入藍營大票倉文山區掃街拜票，在他抵達木柵市場前，有名阿嬤騎著腳踏車大喊「去死」、「陳時中害了台灣」，引起騷動。此消息掀熱議，數千名網友在臉書相關連結按讚，直呼阿嬤「害了台灣」這4個字罵得真好，勇氣與正義精神令人敬佩。

《中國時報》今日報導指出，陳時中團隊昨前往文山區掃街拜票，在陳本人抵達木柵市場前，有名阿嬤騎著腳踏車大喊「去死」、「陳時中害了台灣」，一旁維安人員立刻上前安撫，最後她先行離開現場，並未與陳碰到面。

此消息引發熱烈討論，網友湧入PPT論壇、《ETtoday分享雲》臉書留言，不僅按讚數高達近5000，留言更近千則。網友紛紛表示：「『害了台灣』這4個字罵得真好」、「台北市阿嬤說出台北市民的心聲」、「阿嬤說實話」、「阿嬤中肯！讚啦！」「好有正義感的阿嬤」、「笑死！阿嬤也太老實了吧」、「阿嬤您好，請接受我的膝蓋」、「阿嬤的正義勇氣讓我跪了」。