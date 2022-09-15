周三缺乏方向的華爾街股市小漲作收，以科技股為主的那斯達克指數和晶片股雲集的費城半導體指數相對強勁，分別收漲0.74%和1.14%，台積電ADR漲逾1%，聯電ADR漲逾2%。

美國勞工部最新公布的生產者物價指數（PPI）接近市場普遍預期，鬆了一口氣的投資人按下「暫停」鍵，平息了周二令人震驚的消費者物價指數（CPI）所引爆的拋售潮。

美國8月CPI數據顯示通膨意外炙熱，可能促使聯準會採取更激進的升息政策，前一日道瓊指數跌超逾1,200 點或近4%，標普500指數下跌4.3%，那斯達克指數暴跌5.2%，三大指數均創下2020年6月以來的最大單日跌幅。

周三的PPI報告指向通膨確實處於緩慢下降的軌道上，緩解了市場的緊張情緒，然而美國通膨率要回到聯準會設定的2%目標仍有很長的路要走。此外，儘管金融市場已經完全消化了下周FOMC會後至少升息75個基點的預期，但根據CME的FedWatch工具，交易員認為宣布100個基點的超大幅度升息決議，機率也有22%。

反映利率預期的兩年期美國公債殖利率延續周二的漲勢。

原油價格上漲帶動能源股勁揚，亦給大盤帶來提振。鐵路股恐將迎來大罷工，表現疲弱。交通運輸股的表現向來被視為是經濟體質指標之一，可讓人一窺通貨膨脹下的供給面情勢。

★主要指數

道瓊指數漲30.12點或0.10%，收31,135.09點。

標普500指數漲13.32點或0.34%，收3,946.01點。

那斯達克指數漲86.10點或0.74%，收11,719.68點。

費城半導體指數漲29.24點或1.14%，收2,591.51點。

★消息

美國勞工部公布，8月生產者物價指數（PPI）年漲8.7%，較7月份的年漲9.8%顯著放緩，且略低於市場預期的年漲8.8%。此外，8月PPI月減0.1%，符合市場預期，並為連續兩個月下降。排除波動劇烈的食品與能源價格後，8月核心PPI年漲7.3%，較7月的年漲7.6%放緩，並創下去年10月以來最小漲幅，但高於市場預估的年漲7.1%。8月核心PPI月增0.4%，高於7月與市場預估的月增0.3%。

對高通膨和強升息的擔憂揮之不去，使美國公債殖利率持續面臨走升壓力，周三兩年期美國公債殖利率上漲4個基點，報3.797%，盤中一度漲破3.8%大關，觸及3.834%，創下15年新高。美國10年期債息一度勁揚5.3基點，報3.476%。目前兩年期和10年期債息的「倒掛」幅度達到負38.5個基點。

美國原油期貨收漲1.34%，為每桶88.48美元，布蘭特期油收漲1%，為每桶94.10美元。

美國各交易所成交量總計為109.0億股，過去20日均量為103.3億股。(2-1)