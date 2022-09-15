★分析

瑞銀全球財富管理投資長Mark Haefele在給客戶的報告中表示，周二的全面重挫提醒我們，美股要持續反彈可能需要明確的證據顯示通膨處於下降趨勢。隨著宏觀經濟和政策的不確定性升高，我們預期未來幾個月市場仍將陷入震盪。

Carson Group首席市場策略師Ryan Detrick表示，在昨天受到重創後，今天是「療傷休整」的一天。今天是休養的日子，這是可喜的跡象。有關於通膨的爭論還在繼續，昨天的市場表現是一個嚴厲的提醒，告訴我們這是一場艱苦的戰爭，聯準會需要保持激進立場，才能抑制到處擴散的通膨。至於鐵路運輸業可能展開大罷工，Detrick表示，白宮會真的希望鐵路關閉，然後對供應鏈造成更多衝擊，就在距離中期選舉還不到兩個月的時間？我們很樂觀，他們會讓鐵路維持暢通。

CFRA Research首席投資策略師Sam Stovall表示，歷史告訴我們單日跌幅達到4%時，隔日通常能看到約1%的反彈，但接下來的一個月將進入橫盤整理，並在3個月重拾上漲趨勢。投資者只能靜觀其變。

★類股

標普500指數11大類股漲跌互見，供應面的擔憂帶動油價走高，能源股勁揚2.85%，表現最佳。

由中概股組成的金龍中國指數微漲0.12%。

★重磅股

重量級科技股普遍上漲，蘋果漲0.96%，微軟漲0.09%，亞馬遜漲1.36%，Alphabet漲0.65%，特斯拉漲3.59%，Meta跌1.08%，網飛漲2.75%。

道瓊指數方面，運輸股跌0.41%。個股方面，雪佛龍（Chevron）漲2.42%，表現最佳，其次為嬌生漲2.06%。漢威聯合（Honeywell）2.71%，跌幅最大，其次為3M跌2.44%。

主要晶片股方面，恩智浦漲3.13%，高通漲2.08%，德州儀器漲1.60%，超微漲0.55%，應用材料漲0.28%，輝達跌0.02%，英特爾跌0.38%，美光跌0.95%。

★焦點股

莫德納（Moderna）大漲6.17%，收在139.40美元，是那斯達克指數表現最好的股票之一。執行長Stephane Bancel在東京受訪時表示，莫德納已經與中國政府就mRNA新冠疫苖的供應進行協商，但尚未做出任何決定，他表示：「我們對此抱持開放的態度」。

聯合太平洋鐵路（Union Pacific）、諾福克南方鐵路（Norfolk Southern Railway）和CSX Corp分別下跌3.7%、2.2%和1.0%，儘管美國勞工部長Marty Walsh在華盛頓與工會代表會面，商討如何防止鐵路停駛。

星巴克（Starbucks Corp）上漲5.5%，收在92.70美元。該全球最大的連鎖咖啡店上修3年的營收和獲利展望。

特斯拉漲3.59%，收在302.61美元。美國總統拜登宣布為電動車充電站提供9億美元資金。

嬌生漲2.06%，收在164.66美元。該醫療保健公司宣布將回購高達 50億美元的普通股，趕在《降低通膨法案》對買回庫藏股課徵1%稅金的新措施於2023年生效前進行。

★台股ADR

台積電ADR漲1.08%，收79.66美元，換算台股價格為495.29元。

聯電ADR漲2.24%，收6.39美元，換算台股價格為39.73元。

日月光ADR持平，收5.45美元，換算台股價格為84.71元。

中華電信ADR跌0.57%，收38.12美元，換算台股價格為118.51元。(2-2)