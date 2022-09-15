女網友邀投資被騙也甘願 警半哄騙也不能讓阿伯被詐

台中64歲林姓阿伯日前上午前往北區民權路的台新銀行分行欲匯款新台幣30萬元做為投資土地用途，行員警覺有異報警，警方到場一問林男是女網友「貝蒂」邀投資土地欲匯款，警方一聽就是投資詐騙老梗，勸林男認清事實，未料他竟回應「心甘情願被騙！」員警只好告知他如匯款恐被列為詐騙「共犯」法院跑不完，林男才放棄匯款。

林男在到銀行匯款時，疑似遭人使用LINE教戰如何與行員應對，機警的行員立即報案請員警立刻趕赴現場阻詐，警方到場林男稱欲匯款新台幣30萬元，卻吱吱嗚嗚交代不清匯款對象，中市警第二分局立人派出所警員一問才發現他是透過網友介紹一名朋友LINE暱稱「Betty」，說要投資土地買賣，並要求林男提領新台幣30萬元匯款至身分不詳帳戶。

林男雖從未見過對方，也尚未與對方簽署任何契約及未請土地代書辦理土地買賣事宜，但卻深信「貝蒂」不會騙他。警方向他分析該手法為標準的投資詐騙老梗，但林男一直不願相信，更賭氣的說「他心甘情願被騙！」員警便以聊天方式向林男宣導現行詐騙態樣及遭詐騙可能會被列為詐騙「共犯」後果，林男才開始認同警方及行員的關切，並願意放棄匯款，且願意更謹慎注意交友，進而成功保住林男的30萬元。

第二分局分局長陳家銘表示，民眾投資應循合法管道，如標榜高獲利、穩賺不賠等應提高警覺，切勿聽信網友來路不明的投資管道，小心查證才不會落入詐騙集團的圈套。提醒民眾，詐騙手法日新月異，若接到陌生訊息或不明來電，請務必謹記「一聽二掛三查證」之原則冷靜應對，以免受騙上當，有疑問可隨時撥打165反詐騙專線，或向派出所詢問請求協助。