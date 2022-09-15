全國第一家數位工具製造商數泓科技(6855)前8月合併營收為2.86億元，年增8.48%，數泓科將於9月16日到9月20日舉行上櫃前競拍，競拍底價為66.09元，暫定承銷價76元，預計10月6日正式掛牌上櫃。

數泓科為數位工具研發製造商，研發團隊99%以上來自資工、電機、測量、光學儀器、自動控制系統等專業領域，具備機械系統、軟體、機電軟硬體開發和整合能力，在現代工業追求人與自動化設備的整合下，智慧製造成為各產業未來趨勢，數泓科將AI、AR、大數據、物聯網、感測元件等科技引入手工具業，成為數位時代下的先驅，具備與國際大廠同台競爭的專業技術，無論是在汽車智慧製造或航太工業數位生產的浪潮下，公司都能提供客製化產品並符合產業的高規格水準，帶動產業轉型升級。

近幾年智慧製造及工業4.0興起，數泓科因產品具備全球首創的網路遠端校準功能，透過自動化減少客戶使用的售後維修服務成本，還能以網路傳輸和AI辨識功能，為客戶累積各式扭力大數據資料庫，極具附加應用價值，可望搶食龐大商機。

數泓科今年上半年稅後盈餘為6104萬元，年增1.24倍，每股盈餘為3.18元，累計前8月合併營收為2.86億元，年增8.48%；數泓科總經理李明華表示，下半年為傳統旺季，過往下半年與上半年多會較上半年成長50%，雖然今年變數不少，但整體趨勢未變，可望維持之前的成長，下半年會比上半年及去年同期好，毛利率亦可望比上半年好，有機會回到50%水準，全年業績可望創下歷年新高。

數泓科亦已將眼光放到更長遠的發展，同時跨足植牙與骨科醫療業，透過與強大研究團隊解析骨骼數據的合作，期望能開發出可準確植入精細醫材、降低醫療傷害、與數位醫療整合的智慧鎖固系統，以先進者的姿態再度引領台灣工具業朝數位化、多元化邁進。

法人表示，數位工具在手工具業的滲透率極低，僅用替代國內產值 1%估算，便高達新台幣14億元，相較之下，數泓科2021年營收4.4億元，每股盈餘5.34元，且今年光是上半年每股盈餘就已達3.18元，在數位工具滲透率提高的趨勢下，公司可望迎來業績翻倍週期。

配合上櫃前公開承銷作業，數泓科對外採競價拍賣共1306張，競拍底價為66.09元，競拍期間自9月16日起至9月20日止，暫定承銷價76元；9月22日上午10時開標，並於9月26日至9月28日辦理公開申購，預計10月6日正式掛牌上櫃。