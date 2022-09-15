進口燃料成本大增，外加日圓大貶下，日本8月貿易逆差創下有史以來最高，直逼3兆日圓。

專家學者認為，日本從2021下半年左右，已連續約13個月都是貿易赤字，且金額一個要比一個還大，其實對經濟成長不是個好消息。再者，日圓兌美元匯價屢創24年新低，光是過去半年就大貶近兩成，還有全球恐怕有衰退疑慮，更讓日本GDP添加不少上升阻力。

日本8月在來自阿拉伯聯合大公國的原油，以及澳洲的煤炭與液化天然氣進口燃料成本大增下，進口金額較1年前爆增49.9%，超過市場預估46.7%，且遠高於年增22.1%的出口，故貿易逆差才會高達2.82兆日圓，約197.1億美元，創歷史新高紀錄。

若按照區域來看，因8月汽車銷售量增加，尤其是混合動力車款，所以日本對最大貿易夥伴中國大陸的出口額年增13.5%。至於對美國，也是拜汽車以及零組件產品大增所賜，出口更是上揚33.8%。