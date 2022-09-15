晶圓代工大廠台積電(2330)董事會決議2022年首季配息2.75元，今（15）日以477.5元參考價除息交易。台積電昨（14）日受美股重挫拖累下跌13元或2.64％，今日以小跌0.31％開出後一度翻紅小漲0.1％至478元、填息率20％，隨後呈現微跌狀態，填息步伐邁不開。

雖然半導體產業進入庫存調整期，但日系外資近日出具最新報告送暖，認為台積電儘管無法避免產業庫存調整影響，但受惠先進製程主導地位提高訂單市占率及定價能力，以最大程度減少下行周期時常出現的降價侵蝕，能較同業更具韌性的度過產業逆風。

日系外資認為，台積電明年上半年平均售價（ASP）只會出現些微下滑，且只要看到任何售價上漲跡象，均將增加展望調升空間。預期在明年全球晶圓代工業營收年減5％狀況下，台積電營收仍可望年增6％、繳出「反循環」（counter-cyclical）佳績。

鑒於優異的定價能力、有利的匯率使新台幣計價平均售價進一步受惠，日系外資將台積電2022～2024年每股盈餘預期調升1～4％，目前對第三、四季每股盈餘預期分別為10.3元及10.5元，較市場共識分別高出3％和5％。

整體而言，日系外資看好台積電憑藉其晶圓代工領導地位、先進製程和專業產品，能充分受益於人工智慧／高速運算（AI/HPC）、5G和車用長期需求，將評等自「優於大盤」升評至「買進」、目標價自550元調升至645元，繼續納為今明年全球精選股。