上田鋁業最近進駐台中七期老虎城購物中心，正式發表「全新世代風光Ai窗」。（馮惠宜攝）

當購物中心賣起鋁窗，究意葫蘆裏賣什麼藥？在國內鋁窗市佔率達5％、彰化地區隱型冠軍上田鋁業最近進駐台中七期老虎城購物中心，挾新上市「全新世代風光Ai窗」正式向國際品牌下戰書，期許成為台灣鋁窗業特斯拉，透過直接面對消費者提升品牌知名度，更喊出一窗就接單豪語，希望國人多選用國產鋁窗。

上田鋁業創立於1932年，一代創始人吳連發先生從木作窗門的職人精神出發，二代吳定旺先生專研台灣第一樘專屬氣密窗，成功打下紮實的亞洲市場。第三代匠人吳律謙接棒後，承繼前人智慧，結合現代科技，自ODM轉戰OBM，歷經五年研發自有品牌，從流體力學、結構力學、科藝工學到時尚美學全方位進化革新，突破建材機能思維，讓「全新世代風光Ai窗」完美融入現代居家空間。

吳律謙說，台灣高溫高濕，面對全球氣候變遷，居家空間就是一座人們賴以生存的微環境，溫度、濕度、空氣品質、光線、寧靜度攸關著生活的健康指標。「全新世代風光Ai窗」是專為台灣氣候研發的智能之窗，耐狂風暴雨還節能，獲得 TAF(Taiwan Accreditation Foundation)國家級認證，更達世界規範高水密2000pa（一般國際品牌僅達1500pa)的高規格考驗。

「全新世代風光Ai窗」結合窗框及複層中空節能low-E玻璃一體開發，可為居室降低幅射、強力隔絕80％以上紅外線、紫外線入侵、有效調節室內溫度，創造最宜人的健康微環境。更首創跑車流體力學節能窗，利用導流孔快速引導氣流的等壓原理，有效降低室內外壓力差，採地心引力垂直排水設計，快速導流阻斷風雨阻絕噪音，保持室內的寧靜品質。