香港藝人鄭浩南出道時與葉蒨文合拍《愛神一號》，靠著精湛演技奪下香港電影金像獎最佳新人，接著演出《古惑仔》系列反派走紅，把演藝事業攀向巔峰，不過昨（14）出席電影《壹獄II 劫數難逃》殺青宴時，透露與妻子20年婚姻恐生變，情緒崩潰哽咽表示：「沒想到這種事會發生在我身上」。

根據《ETtoday》報導，鄭浩南和第二任妻子鮑愛玲結婚至今20年，之前去大陸拍戲離家16個月，沒想到去年聖誕節買機票要返家團圓，聯繫老婆時直接被掛斷電話，甚至要他有話就去跟律師談，原本僅表示「家裡現在鬧不愉快正在處理」，後來間接承認婚變，至於是否有第三者介入婚姻?他雖未否認，但強調絕對不是自己。

鄭浩南談及婚變時，透露本月18日是夫妻結婚20周年，忍不住哽咽：「我很愛家人，沒有想過這事情會發生在自己身上，但不能怪人，是自己的命」，更透露上次見到一雙兒女已是去年12月的事，長達9個月無法一家團圓的他，希望能透過律師與老婆好好溝通，期盼能挽回這段長達20年的婚姻。

鄭浩南昔日被第一任妻子大島由加利慫恿接拍三級片，便被貼上「三級片男星」的標籤，事業從此一落千丈，最終淡出演藝圈，後來夫妻倆感情轉淡，和平結束這段婚姻，婚姻及事業雙雙跌落谷底的他，直到2005年客串杜琪峯所執導的《黑社會以和為貴》，才再回歸香港影壇，慢慢從網路劇、廣告復出。