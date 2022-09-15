台灣糖尿病人口愈來愈多，如何預防成為重要議題，有醫師公布一份國外研究顯示，「刷牙次數與罹患糖尿病風險有關」，刷3次或以上者，比起不刷牙者罹患糖尿病的風險更低，且51歲以下的族群若每天刷牙3次，機率可降14%。此外，掉牙數目越多，罹患糖尿病的風險愈高，例如掉牙數目超過15顆以上者，罹患糖尿病的風險大增34%。

胸腔暨重症專科醫師黃軒在臉書分享一項有關「刷牙次數和患糖尿病風險」的研究調查，該研究發現良好牙齒衛生的重要性，刊載於歐洲糖尿病研究協會 (EASD) 的期刊。

該研究現常刷牙可降低糖尿病的風險。研究指出，每天刷牙3次或以上者，患糖尿病的風險「比不刷牙的人低」，且年齡層不同，風險也不一樣，51歲以下的人群每天刷牙3次，可將患糖尿病的風險降低14%；而52歲以上者每天刷3次，患糖尿病的風險降低7%。

此外，此研究認為掉牙數目與糖尿病相關，掉牙數目在1~7顆，其10年後得糖尿病風險高出16%。若掉牙數目超過15顆，其患糖尿病的風險，就會高出34%。因此，經常刷牙會降低患糖尿病的風險，而掉牙數量的增加可能會增加患糖尿病的風險。

該研究並指出，牙周病似乎對年輕人是否罹患糖尿病有更強的影響。在年輕人中，牙周病與糖尿病風險增加14%相關；在老年人中，此風險增加度則為6%。