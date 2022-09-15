歐洲股市周三收跌。此前美國公布火燙通膨數據，強化了大幅升息的看法；然而油氣股的上漲，限制了歐股跌勢。

周三泛歐Stoxx 600指數收跌3.62點或0.86%，為417.51點，為連二跌。礦業股跌2.3%，工業股跌1.5%，拖累大盤最多。

美國在周二公布高於預期的消費者通膨數據，強化聯準會升息75基點的觀點。資料公布後，歐股在周二下跌，周三則並未能獲益於華爾街的復甦。

IG的首席市場分析師Chris Beauchamp說，歐洲市場繼續消化通膨和加息的前景，股市繼續下跌。對全求衰退以及歐洲整體疲弱前景的擔憂，歐洲投資人比美國人更不願意買進下跌的股票。

歐洲央行近期才開始升息周期，聯準會則早於今年初開始。歐股今年以來下跌14%，表現稍優於標普的跌17%，以及那斯達克的跌25%。

油氣股上漲0.8%。國際能源署(IEA)表示，隨著冬季的到來，預計從天然氣轉換到石油的需求將增加；油價隨後上漲。

在Inditex領漲3.78%之下，零售股升0.8%。該Zara母公司公布最近六個月銷售增加24.5%，獲利也上升。

西班牙電力公司Iberdrola跌1.9%，報10.61歐元；該公司同意以7億歐元賣出其在德國風力發電風場的49%股份。

德國堆高機製造商凱傲集團(Kion)跌29%，報23.77歐元；由於供應鏈問題和更高的成本，該公司發布獲利預警。