近期台股盤勢進入拉回整理走勢，外資持續賣超台股，新台幣匯價盤中貶破31元，高通膨與升息訊號對經濟面的影響持續衝擊台北股匯市。展望第四季台股行情走勢，新光投信董事長劉坤錫認為，今年以來融資減幅超過大盤跌幅，籌碼趨於沉澱；其次，台股半導體權重占37%、台股與美國費半指數亦步亦趨，大盤第四季破底機率不高。而兆豐台灣金傳精選股息基金研究團隊則指出，根據過往經驗，美國期中選舉年度下，有機會推升美股大盤指數行情，另外，台灣市場4Q亦將有縣市長的九合一大選，再搭配年底作夢行情，台股盤勢仍具中期彈升契機。

新光投信預測，2022年底美國CPI漲幅微幅收斂至8%，2023年趨向3.5%。劉坤錫表示，CRB(全球商品指數)在今年3月至6月底上揚到300以上，而7月以來呈下滑趨勢，從CRB反推，CPI有可能會趨緩。不過，俄烏戰爭造成歐洲能源價格居高不下，仍是全球經濟的隱憂。

劉坤錫以美國FED主席Volcker任期，1979/8/6~1987/8/11的經濟情勢為例，美國自1972年開始CPI出現上揚，1974~1975年一度飆升到12%，FED升息對抗通膨，利率一度上揚到12.5%以上；由於升息造成美國經濟出現衰退，因此FED又採取降息，通膨隨即又再升溫，1980~1981年間，美國通膨再飆升到15%，Volcker採取大膽升息措施，三度將FED利率拉升到近20%的高水平，之後通膨雖然回溫受控，但ISM指數（製造業新訂單）也下滑到40以下，景氣下滑美國經濟出現衰退。

劉坤錫認為，台灣景氣在今年底、明年初落底，看好族群包括網通、車用、能源及光纖等。

兆豐投信則建議首選具有長期基本面優投資條件標的，建議亦可觀察受惠升息循環後的銀行類股，受惠疫後復甦行情的航太類股，以及全球減碳議題紅利帶動下，電動車與新能源類題材也仍為長線佈局的方向。針對半導體產業第三季的展望趨於保守，仍需觀察下半年需求回溫速度，以利評估庫存調整所需的時間。以技術分析來說，台股大盤指數即便回測也不至於再創新低。