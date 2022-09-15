21歲汪姓男子於9月14日駕駛混擬土車被警察開單，他之後上「靠北違規」等網站發文，訴說警方沒有嚴正執法。岡山警方對此相當重視，儘管汪男事後聲淚俱下地道歉，但警方仍依妨害名譽罪嫌函送橋頭地檢署偵辦。

當時壽天派出所警員在岡山區嘉新西路發現一輛超越停止線交通違規的混擬土車，上前攔查；由於這輛混擬土車輪胎下陷程度不深，員警研判無超重的問題，依據道路交通管理處罰條例第60條第2項第3款未遵守道路交通號誌標誌指示，對駕駛汪姓男子製單告發。

汪男事後竟然上「靠北違規」、「翻轉大高屏交通違規」等社群網站上，張貼「下次遇到警察各位知道該怎做了，哀求一下4萬變900，省下39100元...」文章，嚴重影響警方的形象。

由於高雄市長陳其邁日前才引發盜圖爭議，對於輿情反映，岡山警方相當重視，通知汪男到案說明。汪男到案後聲淚俱下，表示他不知道此事會帶來如此後果。雖然他已經上網澄清，稱未遵守交通號誌是事實，但並未超載，他只是誇飾貼文想搏眼球，但警方訊後仍將他函送橋檢偵辦。