俄烏戰爭爆發後，歐洲爆發嚴重能源危機，非歐盟成員的挪威成為歐洲最大的電力出口國，然而面對不斷上漲的能源價格，歐盟希望與挪威進行協商，沒想到挪威給了軟釘子碰，強調願意與歐盟坐下來談，但直言歐盟設定的能源價格上限，無法解決供應量不足的根本問題。

路透社、Euronews報導，俄羅斯在月初徹底關閉北溪一號天然氣管道的運作，天然氣斷供引發的能源、電力危機已經對歐洲經濟造成嚴重影響，高漲的能源價格讓民眾負擔相當沉重。

在此狀況下，歐盟希望能與挪威協商能源價格，挪威首相Jonas Gahr Stoere周一與歐盟委員會主席Ursula von der Leyen開完會後表示，挪威和歐盟已經決定就解決歐洲能源危機的方式進行密切對話。

但另一方面，Jonas Gahr Stoere也強調，我們願意以開放的心態進行談判，但對於能源價格上限持懷疑態度，此種方式無法解決根本問題，即歐洲天然氣太少的狀況。

此外，挪威方面也認為，雖然目標是成為歐盟穩定的天然氣供應商，但能源交易的條款還是依照進口商與出口商之間的談判做決定。

歐盟內部持續商討能源危機的解決辦法，Ursula von der Leyen周三提出控制電價與電力使用的提議。

包括用電高峰時段減少至少5%的用電量、明年3月前將總電力需求減少至少10%、對石油、天然氣、煤炭和煉油部門的超額收入課徵至少33%的稅，並對可再生能源在內的低成本發電公司設定收入上限，後面兩項措施可以幫助歐盟獲得1400億歐元的資金，可以提供用來進行能源補貼。