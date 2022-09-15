大陸半導體業者「速通半導體」公司，透過台灣人士在新竹縣竹北市成立「威通科設計有限公司」，作為在台辦公室，違法從事相關業務，檢調今年1月兵分3路搜索，約談「威通科」公司登記負責人郭清俊、及公司實際負責人的兒子郭家瑋、員工胡文傑3人，台北地檢署今依《台灣地區與大陸地區人民關係條例》起訴3人。

據網路資料指出，位於大陸蘇州的「速通」半導體科技有限公司，是一家專注於發展下一代無線片上系統的無晶圓半導體公司，其願景是改革連接無線網絡和人機互動方式。公司團隊由來自美國矽谷、韓國資深人士及世界一流工程師組成，目前正在開發最新一代的Wi-Fi 6晶片組，來滿足全球市場對Wi-Fi的增長需求。

新北市調查處獲報，指速通半導體公司未經主管機關許可，亦未在台灣地區合法設立公司或辦事處，涉嫌由郭清俊及兒子郭家瑋等人於2020年10月21日在新竹縣竹北市以162萬6000元向經濟部中部辦公室登記，成立「威通科設計有限公司」，做為速通公司在台辦公室，從事業務活動，違反兩岸人民關係條例。

調查局一度懷疑，「威通科」公司疑受陸方委託在台尋覓半導體工程師「挖角」，但經調查「威通科」公司早已在2021年7月23日解散。

調查局懷疑，郭清俊、郭家瑋3人涉嫌違反台灣地區與大陸地區人民關係條例第40條之1第1項「大陸地區之營利事業，非經主管機關許可，並在台灣地區設立分公司或辦事處，不得在台從事業務活動」；依法可處1年以下有期徒刑、拘役或科或併科幣15萬元以下罰金。今年1月19日發動搜索約談郭男3人到案。