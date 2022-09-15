臉書粉專「農藝女孩看世界」日前貼出民眾黨新竹市長候選人高虹安與被鐵鍊鎖住的鸚鵡之合照，與粉絲談養鸚鵡的正確方式，事後高虹安還原當時狀況，引起網友論戰。不料，「農藝女孩看世界」昨（14）日突然稱自己是民眾黨主席柯文哲的支持者，並感嘆說「連討論動保議題的不同聲音都不準講，鋪天蓋地的追殺，真令人害怕。」

高虹安日前指控，新竹市立動物園改建期間因為不當飼養導致鸚鵡受傷，沒多久「農藝女孩看世界」就貼出高虹安與被鐵鍊鎖住的鸚鵡合照，並引述Taiwan SPCA台灣防止虐待動物協會的鳥類飼養指南，與粉絲分享養鸚鵡的正確方式。

事後高虹安說明，會與鸚鵡合照是因立法院舉辦動物保護優秀立委的頒獎典禮時，有動保人士為感謝立委對於動物保護的付出，特地將一些被救援過的鸚鵡帶去立法院，強調寵物只要帶出門都應該繫上寵物繩，她希望看圖說故事的事情可以少一點。

引起網友論戰後，「農藝女孩看世界」昨晚突然表示她身為台北人，過去兩屆選舉都投給市長柯文哲，「但我沒想到，柯文哲的支持者和他的團隊，可以用市長等級的資源來霸凌我一個小粉專，顛倒是非，去脈絡化且扭曲事實的攻擊我，並且許多媒體還跟著配合做了好幾篇新聞貼我標籤。但實際上，我是不折不扣的柯文哲支持者欸，現在轉柯黑還來得及嗎？」