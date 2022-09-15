BA.5傳染力驚人，家醫科醫師陳欣湄分享自身染疫經驗，表示前陣子她們一家都確診，她的孩子最高發燒到41.4度，而她染疫的前2天半夜都會痛醒，因為那種從骨子裡面蔓延出來的痛，好像是被人揍了百拳，相關症狀乍看不可怕，但比一般感冒症狀痛100倍，所以大家還是別染疫。此外，確診過還是有可能再度感染，尤其是上次感染已超過9個月的人，不要掉以輕心。

陳欣湄近日在節目《健康2.0》上分享，最近她與家人全部確診，借自身經驗提醒大家關於BA.5的幾個重點，首先就是BA.5的R0值（基本傳染數，意即一個人將病毒傳播給其他人的平均次數）上升了，這意味著它的傳播速度變快、潛伏期變短，也就是說就算已經做好防疫措施，還是有可能染疫。

陳欣湄表示，感染BA.5的症狀與BA.2有些不同，首先是味覺喪失症狀的比例減少，但疑似多了夜間盜汗的症狀。而感染BA.5的人有30％會出現喉嚨痛、頭痛和咳嗽症狀，有些人會發燒和疲倦，乍看好像不可怕，感覺就是一般感冒的症狀。她前陣子確診的時候，症狀也的確就是這樣，但疼痛感是一般感冒的百倍。

根據統計，感染BA.5常見的症狀有喉嚨痛（58％）、頭痛（49％）、咳嗽無痰（40％）、流鼻涕（40％）、咳嗽有痰（37％）、聲音沙啞（35％）、打噴嚏（32％）與疲勞（27％）。

陳欣湄指出，某天孩子回家說很累，把孩子抱起來才發現已經燒得像是個火爐，一量體溫39度，當下立刻幫孩子快篩，果真是兩條線陽性，後來最高還曾燒到41.4度，而她在照顧孩子的過程中也確診。

陳欣湄說，以前打疫苗的時候，大家都會說副作用很像是被車子輾過，當時她有體驗到，但這次確診卻全部都體驗到了，確診後前2天半夜都會因為全身疼痛而痛醒，那種痛是從骨頭裡面蔓延出來的，好像是被人揍了100拳的感覺。

陳欣湄也說，BA.1和BA.2的再感染率為3%，BA.5的再感染率則是6%，國內至今也超過萬人二度感染，因此以前確診過的人，仍然有可能會再度感染新冠肺炎，提醒大家不要心存僥倖。尤其是上次感染已經超過9個月的人，建議還是要做好防疫措施。