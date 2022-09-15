當地里長鄭晴而氣得在臉書大罵「妨害善良風俗」。（摘自鄭晴而臉書）

2名20幾歲的女子到牛稠子車站公園裸拍，到案稱「就是為了跟網友分享」。（讀者提供／曹婷婷台南傳真）

近年成為知名景點的台南仁德區「牛稠子車站公園」，日前傳出有女子露奶裸拍，里長鄭晴而氣得大罵「妨害善良風俗」，將監視器畫面公諸於世，歸仁警分局也立即成立專案小組調閱公園周遭監視器影像後，掌握拍攝影片是2對20幾歲台中情侶檔，昨晚通知4人到案說明，4人稱「裸拍就是為了跟網友分享」，全案依妨害風化罪嫌函請台南地檢署偵辦。

歸仁警分局指出，到案的4名男女都是台中人，2名裸露上空女子分別為24歲邱女、25歲施女，4人中秋連假首日（9日）下午南下裸拍，拍攝當時不顧後方有其他遊客帶著孩子在遊玩，當場寬衣解帶。4人到案表示，到景點裸拍目的就是為了「跟網友分享」，警方追查，2對情侶裸拍後，即將照片上傳刻至推特分享，而且之前也有多次到其他景點裸拍的分享照。

「這不是第一次發生，但希望是最後一次！」鄭晴而說，之前曾有不明人士利用夜間到牛稠子車站公園拍攝三點全露的不雅照片，上周又有2名女子光天化日下裸拍，而且現場還有其他幼童，他痛斥「根本教壞囡仔大小」。

他也說，除了這種脫序行為，之前也曾發生過有人來這裡發生性行為，地上還遺留滿衛生紙，「大家的公德心在哪？希望藉由這次事件，喚起更多人尊重公共設施！」

牛稠子車站公園從無到有，集結當地許多人士出錢出力，才有今天成果，鄭晴而說，疫情之前，幾乎天天都有遊覽車來觀光、拍照，現在連假、周末也是滿滿人潮，但一直面臨公共設施遭破壞、民眾亂丟垃圾，甚至出現這種裸拍行為，讓人痛心，也希望大家能發揮公德心，共同維持良好環境。

警方呼籲，在公開場所體驗一時刺激感裸拍或將不雅照片散布分享他人的行為，已觸犯妨害風化罪嫌，分局今後也會加強該公園周遭巡邏密度，遏制歪風，任何違法違序行為一定依法究辦。