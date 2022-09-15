疫情趨緩，使WFH、LFH的終端需求也縮減。圓展(3669)今年前8月營收年減逾2成，但公司仍積極透過策略合作，來創造新的市場需求。圓展宣布與數位影音傳輸技術龍頭Audinate成為技術合作夥伴，旗下頂尖的Pro AV攝影機將與Audinate全新軟體解決方案Dante AV-H整合運作，以無縫連接、零延遲的訊號傳輸，提供使用者優質影音串流體驗。

透過Dante AV-H軟體與圓展Pro AV攝影機的協同合作，打造出優異的影像效果及卓越的聲音品質，讓教育及影音等產業用戶擁有前所未見的視聽享受。Dante AV-H軟體易於協作的特性與圓展Pro AV攝影機的創新易用性，如AI自動追蹤科技及AI人形辨識演算法，將為大型教室或演講廳等展演空間帶來更多的直錄播應用。

圓展科技執行長許起裕表示：「我們很高興能和Audinate建立技術合作關係，藉由軟硬體來深度整合Pro AV攝影機和Dante AV-H，將開啟更多可能性，讓影音協作表現大幅躍升。」

Audinate行銷長Joshua Rush指出：「Audinate與圓展科技的合作，同時滿足使用者對影像和音訊高標準的要求，我們也期待共創新一波專業影音解決方案的需求高峰。」