67歲老戲骨寇世勳出道47年，最近在與比莉、賈靜雯合拍的《媽，別鬧了！》中飾演地表最暖老爸「陳光輝」，引來網友讚嘆演技好，一舉一動都扣人心弦。上周過中秋節，他久違在臉書發文透露人在好萊塢L.A，俗話說「外國的月亮比較圓」，他則打趣說：「我幫大家確認了，好萊塢的月亮一樣圓，但太陽好像比較大一些，祝大家中秋佳節快樂！」

寇世勳早年從中視出道，直到演出《純純的愛》才登上男主角寶座，代表作有《昨夜星辰》、《一剪梅》、《刀鋒1937》、《橘子紅了》等，戲外他和太太崔瑤琪育有一子寇家瑞，兒子後來繼承他衣缽出道拍戲，多年前演出《光陰的故事》走紅，近年和女友生下愛的結晶升格人父，他透露以往寇世勳都是1號表情，喜怒藏得深，但現在看到小孫女會流露出當爺爺的喜悅。

寇世勳目前人在好萊塢。（圖／翻攝自寇世勳 Johnny Kou臉書）

而寇世勳近年多半在台灣拍戲，在影集《媽，別鬧了！》中不僅跟比莉飾演夫妻，當賈靜雯、柯佳嬿的爸爸，還重逢過去代表作《一剪梅》的「舊愛」沈海蓉，兩人雖然沒有對到戲，但寇世勳當時在臉書分享兩人過去合影，還是掀起網友一陣回憶殺。

寇世勳曬出和沈海蓉今昔合影。（圖／翻攝自寇世勳 Johnny Kou臉書）

7月寇世勳接受本報專訪時，透露將和女兒到美國暫居兩個月，也是新冠肺炎疫情爆發後首次出國拍戲，問他擔不擔心國外疫情，他淡定表示已經接種好3劑疫苗，該準備的防疫用品也準備好了，自己就放寬心把工作做好，直言出道這麼久還能有新體驗，非常期待這次的新工作，日前中秋節，他在臉書逗趣寫下替大家觀察過了，好萊塢跟台灣的月亮一樣圓，但太陽較大，粉絲回應：「永遠的偶像，中秋佳節愉快」、「寇哥背影28歲」、「除了佳節愉快，也祝您身體平安健康」、「從以前就喜歡看你演戲，現在變中年人了還是那麼帥，你是我的偶像，唯一不變，就是你的頭髮，帥」。