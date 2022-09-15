花蓮縣秀林鄉崇德考古遺址出土的千年歷史的紅色玻璃珠，10月將送至美國芝加哥菲爾德自然史博物館（Field Museum）實驗室，進行為期1年的成分分析及研究。（花蓮縣文化局提供／羅亦晽花蓮傳真）

典藏於花蓮縣考古博物館的崇德考古遺址千年紅色玻璃珠，10月將送至美國芝加哥菲爾德自然史博物館（Field Museum）實驗室，館方歡送玻璃珠出國，特製一張小卡，祝福玻璃珠1年後能帶著滿滿的故事歸國。（花蓮縣文化局提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮縣秀林鄉崇德考古遺址是縣內重要文化資產之一，曾出土大量珍貴的考古文物，其中，目前典藏在花蓮縣考古博物館的一顆具千年歷史的紅色玻璃珠，10月將送到美國芝加哥菲爾德自然史博物館（Field Museum）實驗室，進行為期1年研究，盼能在「出國探尋自我」過程中揭開身世之謎。

崇德遺址位在秀林鄉立霧溪河口左岸河階台地，靠近崇德聚落，面積約8公頃，過去因村民申請興建房舍，文化局2016年先後於下崇德段834地號等3筆土地進行考古試掘及搶救發掘，出土千年前完整且精美紋飾的陶罐、獸骨、各式石器及玻璃珠。

其中，在試掘過程出土的一顆紅色玻璃珠，外觀玲瓏精巧，年代經判定約為距今1000多年前的鐵器時代中期，長度5.87毫米、直徑7.5毫米、穿孔直徑3.34毫米，目前典藏於考古博物館。

為探索這顆紅色玻璃珠的身世，考古博物館與中央研究院歷史語言研究所合作，打破展品不外借慣例，出借玻璃珠，10月由該所研究員王冠文交給菲爾德自然史博物館實驗室，進行為期1年的成分分析及研究。

文化局表示，這顆史前紅色玻璃珠除能說明史前人類的審美、喜好，亦可借助科學分析工具，逐步揭開其身世疑雲，包含生產地、生產過程等，重新展現她的生命，回溯專屬故事，再藉與全台其他考古遺址出土玻璃珠比較分析，逐一拼湊史前台灣文化各地相互交流的影像。

考古博物館歡送玻璃珠出國，在其原本典藏處，特別製作一張小卡，寫上「出國探尋自我中，一年後等我回來，就可以更加瞭解我了」，引起民眾的好奇與興趣，期待1年後能帶著滿滿的故事歸國。