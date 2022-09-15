大陸國務院總理李克強9月13日主持召開國務院常務會議，為提升能源保障能力和促進綠色發展，會議決定，核准已列入規畫的福建漳州二期、廣東廉江一期核電專案。這已是大陸高層今年第二次核准新核電專案，核電核准速度、數量創10餘年來新高。

澎湃新聞報導，2022年至今已有5個新項目、總計10台核電新機組獲得核准，總投資接近2000億元（人民幣，約合新台幣8928億元）。報導查閱歷年核電專案核准情況發現，今年是繼2008年14台機組獲批後，十餘年來核電核准速度和數量最高的一年。

報導指出，最新獲批的兩個項目所在地福建、廣東，均為沿海核電大省。

漳州核電廠位於福建省漳州市雲霄縣列嶼鎮，規畫容量按6台百萬千瓦級壓水堆核電機組考慮，一次規畫、分期建設。漳州核電1、2號機組已於2019年10月、2020年9月開工建設。二期專案3、4號機組為擴建工程，與前兩台機組一樣採用「華龍一號」三代核電技術，單台機組額定電功率為1212MW，單機建設工期為58個月。該項目業主為中核集團控股的中核國電漳州能源有限公司。

廣東廉江核電則是新開發的核電廠址，擬規畫建設6台百萬千瓦級壓水堆核電機組，一次規畫、分期建設，由國家電投集團所屬的國核湛江核電有限公司負責開發。一期工程1、2號機組位於廣東省廉江市車板鎮，擬建兩台CAP1000第三代先進壓水堆核電機組，單台機組的建設工期56個月。

華龍一號、CAP1000，都是大陸自主三代核電技術。報導指出，獲批的10台新建機組中，三門核電二期、海陽核電二期、廉江核電一期共6台機組將採用國產化CAP1000技術，陸豐核電5／6號機組、漳州核電二期將採用華龍一號技術。

大陸高層今年首度核准新核電專案，是在4月20日召開的國常會上，對經過多年準備和全面評估審查、已納入規畫的浙江三門、山東海陽、廣東陸豐三個核電新建機組專案予以核准。