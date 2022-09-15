黎姓男子15日凌晨駕駛小客車行經台中市豐原區，突然猛烈自撞路邊警察局監視設備，車子悽慘翻了1圈，黎男身體多處擦挫傷送醫救治，經酒測其酒測值為0，肇事原因待警方釐清。

30歲黎姓男子今天凌晨零時許，駕駛紅色小客車，沿圓環東路往向陽路方向直行，突然衝撞路邊警察局監視設備， 該車輛悽慘翻了1圈後停住，車輛車頭及右側車身毀損，黎男酒測值為0，身體有多處擦挫傷送醫救治。

豐原警分局呼籲，民眾行車應隨時注意車前狀況，以維護用路人安全。