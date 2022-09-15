麗寶福容大飯店搶先推出吃爆尾牙、爽玩樂園、逛翻OUTLET的「金兔喜迎春尾牙春酒」專案。（麗寶福容大飯店提供）

「年怕中秋月怕半！」中秋節一過就進入歲末慰勞員工時刻！麗寶福容大飯店搶先推出吃爆尾牙、爽玩樂園、逛翻OUTLET的「金兔喜迎春尾牙春酒」專案。福容大飯店說，每人不用1600元員工旅遊玩樂園、尾牙或春酒一次全滿足；三個月提前下訂並支付2成訂金，加碼桌桌贈紅酒1瓶，幫老闆省荷包、更幫員工添福利。

麗寶福容大飯店指出，尾牙宴由李啟天主廚帶領著團隊，從挑選食材、研發菜色到擺盤設計耗費不少心力，以精巧手路菜結合創意，呈現出有別以往的傳統中式宴客菜，讓吃桌菜也能享有私房料理的感受。

李啟天說，今年物價齊漲在食材控管上確實有不小壓力，但秉持「滿足消費者需求」原則，仍選用頂級且最新鮮的食材如海虎蝦、稀珍花膠、上等瑤柱等，單價不斐食材入菜，堅持選用在地后里小農溫室有機蔬果每日現採直送，讓消費者以平易近人價位就能享受到星級般美食饗宴。

麗寶福容大飯店「金兔喜迎春尾牙春酒」主推1萬3800元等三種專案，內含細火慢燉，膠原蛋白豐富的吉貝松茸花膠盅、酒釀乾燒海虎蝦更是主廚推薦必嚐料理之一，用酒釀乾燒的料理方式帶出海虎蝦Q彈飽口且鮮甜的滋味等；主廚更在菜單內加入醒酒暖胃的剝皮黑蒜燉雞湯等，讓消費者開心享用健康吃。

麗寶福容大飯店強調，「金兔喜迎春尾牙春酒」專案，即日起至開放預訂，凡於宴會前三個月支付2成訂金享早鳥優惠每桌加贈紅酒乙瓶。另有吃尾牙、爽玩樂園、逛翻OUTLET一次滿足方案，每人不用1600元，讓老闆面子裡子都滿意！