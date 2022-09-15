大家在做事時總是會發生想偷懶、不想動的狀況，不過因為時間的關係，我們總是被逼著要在最後一刻將東西趕出來，而根據《星座巫師》分析，有3個星座的朋友們就是如此的愛拖延，他們總想著自己在限定時間前一定能完成待辦事項，不過他們拖延症的嚴重程度遠遠高於他們的想像，以致於他們事事都處理不完，更是被冠上拖延王的頭銜，大家一起來看看有哪些星座上榜吧！

射手座

射手座的朋友們本就無拘無束，在任何事情上，他們絕不會聽從他人的指示或勸告，只會一心的按照自己的心情及想法來辦事，而射手座們在做事時通常比較隨興，他們認為只要有將事情做完就可以有所交代，因此並不太會在乎所需的時間有多長，若要射手座們今日事今日畢他們是可以辦到的，不過在他們心中總是不自覺的想再拖一下。

牡羊座

牡羊座過於自信導致事務太多，處理不完。(圖/翻攝自觸mii)

牡羊座的大家性格相當直率單純，他們的心思非常簡單，不喜歡將事情複雜化，而對於牡羊座們來說，他們對於他人的請求都會大方答應，只要是在他們能力範圍能做到的事，牡羊座們一定在所不辭，然而就是因為如此的自信讓他們每每事務過多，無法如期的完成，因此有了拖延的心思，而隨著他們手頭上的事情越多，拖延的狀況也就更加嚴重。

處女座

處女座希望事事完美因此時常拖延。(圖/翻攝自觸mii)

處女座的朋友們有眾所皆知的完美主義，他們在任何事務上都力求完美，常常在小細節處相當刁鑽，而也由於處女座們如此謹慎又追求完美的性格，他們在做事情時總是需要花比旁人更多的時間，且他們也不喜歡因為有期限壓力就隨意交差了事，因此造成了他們一事拖、萬事拖的嚴重拖延症末期形象。